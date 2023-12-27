ضبط 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة صيد في عسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد في وادي تيه بمحافظة محايل عسير، وهم: فيحان حمود السبيعي.

ومقعد عبدالله السبيعي ورائد ماضي السبيعي.

وضبطت القوات بحوزتهم 5 طيور من نوع الحجل العربي وبندقيتين ناريتين وبندقية رش شوزن وبندقية غازية و233 ذخيرة و3 مناظير، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية ومنها لائحة صيد الكائنات الفطرية البرية، مؤكدة أن عقوبة صيد طائر الحجل العربي 10,000 ، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن 100,000 ، وعقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد 80,000 ، والصيد دون تصريح 10,000.

وأهابت بالمبادرة والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.