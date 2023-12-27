شكرا لقرائتكم خبر منع الرعي في محمية الإمام تركي دون تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس، أن الرعي داخل نطاق المحمية مخصص فقط لأهالي المجتمع المحلي المصرح لهم.

وأوضحت أنه يسمح بالرعي لأبناء المجتمع المحلي من أهالي المراكز والقرى والهجر داخل نطاق المحمية؛ وذلك بعد الحصول على تصريح من هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وبالتنسيق مع مركز الإمارة المختص، مع تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلو مترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة.

وشددت على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي أنظمة الرعي حفاظا على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي الذي تزخر به محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وأشارت الهيئة إلى أن ضوابط الرعي داخل المحمية وجميع المعلومات المتعلقة بالتصاريح وكيفية استخراجها متاحة عبر المنصات الرسمية والموقع الالكتروني للمحمية عبر الرابط: https://itba.gov.sa/ar/permissions.