شكرا لقرائتكم خبر زيادة الرقعة الخضراء في محور طريق المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة العاصمة المقدسة أعمالها في صيانة ونظافة وري المزروعات والمسطحات الخضراء والحدائق، وتشجير الشوارع، وزيادة الرقعة الخضراء، حيث تعمل على تطوير هذه المشاريع بشكل دوري ومستمر على مدار العام، وبما يسهم في إعطاء صورة حضارية جميلة لهذه المدينة المقدسة، وتحسين جودة الحياة وأنسنة المدن.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني؛ أن الأمانة خصصت عددا من فرق الصيانة والنظافة وري المزروعات، ضمن خطة مجدولة يتم تنفيذها طوال العام، حيث تم العمل في عدد من المواقع بمحور طريق المسجد الحرام ومواقف «كدي»، مع استمرار العمل في مختلف المواقع، حيث ستتوالى أعمال الصيانة لتشمل جميع الحدائق والمتنزهات العامة والمساحات الخضراء بمكة المكرمة.

وأضاف «إن الأمانة تعمل على التوسع في إنشاء المزيد من المساحات الخضراء لما لها من دور كبير في إضفاء المظاهر الجمالية، وتلطيف الأجواء الحارة للعاصمة المقدسة، حيث تبلغ مساحة المسطحات الخضراء في مكة المكرمة 840,000 م2، كما يوجد نحو284 حديقة عامة بمساحات مختلفة، ومنتشرة في مختلف الأحياء بمكة المكرمة، ومجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها، وتضم عددا كبيرا من ألعاب الأطفال المختلفة، كما يوجد 118 ملعبا بمساحات مختلفة، تتنوع بين ملاعب كرة القدم وطائرة وتنس، وعدد من ممرات المشاة التي أنشئت وفق أحدث الطرز الهندسية والجمالية التي تلبي احتياجات مرتاديها من ممارسي رياضة المشي، وهي منتشرة في نواحي مكة المكرمة وأحيائها ومخططاتها السكنية.

وأشار إلى أن الزراعة التجميلية تحظى بعناية بالغة في مكة المكرمة، حيث يبلغ عدد الأشجار 46،798 شجرة، و7069 نخلة.