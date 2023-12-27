التويجري: إصلاحات سعودية كبيرة في حقوق الإنسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هلا التويجري، أن محور رؤية 2030 ومرتكزها الأساس هو الإنسان، مشيرة إلى ما تحقق من تطورات وإصلاحات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية، والحقوق الأساسية مثل العدالة وجميع الحقوق، مبينة أن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون آخر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته أمس الأول مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، في ختام أعمال الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهذه الآلية لمناقشة الميثاق، تعد من التزامات المملكة، وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.

وعن النقاط التي تضمنها تقرير المملكة المقدم للجنة، أوضحت الدكتورة التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناء عليها، حيث تم الإجابة على جميع تساؤلات اللجنة، مشيرة إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كل مواد الميثاق.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن المملكة متقدمة ومتطورة في جميع المواثيق وجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.