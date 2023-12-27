دعم جودة الحياة للممارسين الصحيين في المستشفيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تمت مناقشة سبل دعم جودة الحياة للممارسين الصحيين، ختم ملتقى القيادات الصحية «من رؤية إلى واقع،» الذي نظمه مجلس منطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية اليوم، أعماله بمشاركة 13 متحدثا يمثلون عددا من القيادات في القطاعين العام والخاص، والتي استمرت يومين، بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بمدينة عرعر.

وتناول الملتقى 8 مسارات بالشأن الصحي، منها جلسات حوارية عن الاستثمار في القطاع، واتساع مفهوم التحول الصحي، ومحاضرات تفاعلية عن المراكز الصحية للرعاية العاجلة، وتفعيل وحدة التحكم والإحالات، وجودة الحياة وتهيئة الممارسين الصحيين، وغيرها.

كما شهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين الشؤون الصحية بالمنطقة وشركة بلسم للرعاية الطبية، واتفاقيتين بين التجمع الصحي بالمنطقة وكل من: جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزير الراجحي.

واستهدف الملتقى القادة في القطاع الصحي العام والخاص، والممارسين الصحيين ورجال الأعمال وأفراد المجتمع، بهدف تعزيز التوافق بين أهداف الملتقى وأهداف رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتشجيع وتبادل والمعرفة والتجارب، وبناء الشراكات وتعزيز العلاقات بين الجهات المعنية والقطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية.

عن الملتقى