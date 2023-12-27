أبحاث للقات وبرنامج لتأهيل مدمني المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأضرار المخدرات في جازان المؤثرات العقلية الجديدة في المجتمع السعودي، وناقش أبحاث القات في المملكة، الى جانب برنامج لتأهيل المدمنين.

واستهدف المؤتمر الذي استمر يومين، المتخصصين في علاج الإدمان والتعافي والعلاج النفسي والاجتماعي، ومرشدي التعافي والمرشدين الدينيين، ومقدمي الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وعاملين في مجال التأهيل. ويعد الأول من نوعه على مستوى منطقة جازان.

وشهد المؤتمر الذي حضره عدد من المتخصصين على مستوى المملكة، اعتماد 15 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومناقشة عدد من المحاور أبرزها المؤثرات العقلية الجديدة في المجتمع السعودي، والإدمان على المنشطات، وإدمان المواد الأفيونية، ومقابلة تعزيز الدافعية لمرضى الإدمان، إدمان الأدوية المقيدة، وأبحاث القات في المملكة، برنامج تأهيل للمدمنين بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى 6 ورش عمل عن القضايا الأخلاقية والقانونية والجنائية لدى المرضى المدمنين، ودور الجمعيات السعودية في التدخلات العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان، وإقامة معرض مصاحب بمشاركة 15 جهة.

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