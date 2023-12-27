ولي العهد يبحث التطورات مع رئيس وزراء الهند

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- بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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