شكرا لقرائتكم خبر أمام خادم الحرمين .. الأمراء يؤدون القسم بحضور ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر عرقة بالرياض، أمس، الأمراء، وذلك عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وأدى القسم كل من: أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، ونائب أمير المنطقة الشرقية سعود بن بندر، ونائب أمير منطقة تبوك خالد بن سعود، ونائب أمير منطقة عسير خالد بن سطام، ونائب أمير منطقة الجوف متعب بن مشعل.

قائلين: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

حضر أداء القسم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.