جامعة الملك سعود تتصدر التصنيف العربي للجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت جامعة الملك سعود بالمركز الأول في مؤشر الأداء الرئيس في التصنيف العربي للجامعات بالدول العربية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته جامعة الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي حول إعلان نتائج التصنيف العربي للجامعات 2023، بصفتها رئيس مجلس إدارة لجنة التصنيف العربي للجامعات بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وأكدت الجامعة العربية في بيانها أمس، أهمية الحدث العلمي بإعلان نتائج التصنيف العربي للجامعات، الذي يرعى الرؤية العربية، ويسهم في تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينه من قيادة التطور العربي، وبناء القدرات التنافسية للجامعات العربية.

وأوضحت أن عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم بلغت 208 جامعات، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لـ16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.