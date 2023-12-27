بحث أثر الذكاء الاصطناعي على التعليم والمدن الذكية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمس أعمال منتدى الباحة للذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالتعاون مع جامعة الباحة في مقرها، بحضور مدير مركز المعلومات الوطني في (سدايا) الدكتور عصام الوقيت، وعدد من المتخصصين والباحثين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية من سدايا والجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الحسين، أن الجامعة حققت خطوات واعدة وملموسة في رحلة التحول الرقمي والمتوائمة مع الخطة الاستراتيجية للجامعة (واعد 2020 - 2025)، حيث أسست مركز بيانات بنمط الحوسبة السحابية الخاصة، مشيرا إلى أن هذه البنية التحتية المتينة أسهمت في تبني تطبيقات حديثة لخدمة الأنشطة والأعمال في الجامعة من خلال خدمات رقمية نوعية تخطت 120 خدمة رقمية، وتأسيس الجامعة مكتب البنية المؤسسية لحوكمة التحول الرقمي، حيث حصلت على شهادة اعتماد البنية المؤسسية كأول جامعة سعودية بمستوى النضج الثالث وقياس نضج رقمي.

من جهته أكد مدير مركز المعلومات الوطني في (سدايا) أن سدايا بذلت جهودا كان لها الأثر الأكبر في تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي ودفع عجلة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة قدما، حيث وصل عدد المستفيدين من المنظومات إلى ملايين المستخدمين، مستعرضا أن تطبيق «توكلنا» وصل إلى 31 مليون مستخدم، ومنصة «نبأ» التي تخدم 124 جهة مستفيدة في إشعار المستفيدين حول 510 خدمات تقدمها، وتمثل منصة «بروق» نجاحا كبيرا في مجال الاتصال الحكومي الآمن من خلال تنظيم ما يزيد على 47 ألف اجتماع.

المنتدى اشتمل على جلستي حوار: