شكرا لقرائتكم خبر «الثقافة» تحتفي بقصة النمر العربي في يومه العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الثقافة إطلاق مسابقة قصة النمر العربي خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري إلى 10 فبراير المقبل، بوصفها مسابقة رقميةً موجهة للأطفال واليافعين، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للنمر العربي الذي يوافق العاشر من فبراير في كل عام، حيث يكمل المشاركون في المسابقة قصة قصيرة ورسومات وفقا لنموذج معد مسبقا من قبل الوزارة؛ لتحكي عن النمر العربي، وأهمية الاحتفاظ به، وتعزيز مكانة موطنه في المملكة.

وتمر هذه المسابقة بأربعِ مراحل رئيسة، تبدأ من فتح باب استقبال المشاركات مع إطلاق المنصة الرقمية خلال الفترة من 26 ديسمبر إلى 16 يناير 2024، ومن ثم مرحلة الفرز والتصفية خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير، وبعدها تنتقل إلى مرحلة تحكيم المشاركات من 21 إلى 25 يناير، لتنتهي أخيرا بمرحلة الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في مناسبة خاصة تقام في يوم النمر العربي الموافق 10 فبراير.

وتنقسم الفئة المستهدفة في المسابقة إلى قسمين، أولهما للأشبال من عمر 9 إلى 12 سنة، والثاني للنمور من عمر 13 إلى 15 سنة.

وتقدم المسابقة عدة جوائز في فئتيها، فالحاصل على المركز الأول في فئة الشبل يحصل على 4500 ريال، والثاني 3000 ريال، والثالث 1500 ريال، وأما الفائز بجائزة المركز الأول في فئة «النمر» فيحصل على 6000 ريال، والثاني 4000 ريال، وأما صاحب المركز الثالث فيحصل على 2000 ريال.