شكرا لقرائتكم خبر فعاليات حصرية لكل الأذواق بـ«لحظات العلا» خلال العام الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت لحظات العلا فعاليات حصرية للزوار للاستمتاع بها مع العام الميلادي الجديد، التي تتناسب مع جميع الأذواق والأعمار، حيث تتضمن أنشطة مختلفة ومتنوعة، وتهدف إلى رفع مستوى القطاع السياحي.

ويمكن للزوار خوض تجربة مثيرة في رحلة بالون الهواء الساخن مع «هيرو بالون فلايتس» خلال شروق الشمس للمرة الأولى في عام 2024، حيث يحلقون فوق المناظر الطبيعية، ورمال العلا والمناظر الخلابة للواحة القديمة، على ارتفاع 1200م.

ومن أبرز البطولات الرياضية بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للبولو، من 17 إلى 20 يناير، يتمكن عشاق ومحبو لعبة البولو ومحبو الخيول من الاستمتاع بمشاهدة البطولة التي يتنافس فيها أربعة فرق، ويقود كل فريق منها أحد أربعة لاعبين دوليين.

وتعود بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في فبراير المقبل، لتحدي الفرس والفرسان، وتحديد معايير عالمية جديدة للقدرة والتحمل.

تجارب متنوعة مع المطاعم والمنتجعات:

مطعم الحرة المصمم وسط الطبيعة.

المطعم النابض بالحياة في بانيان تري.

فندق هابيتاس في أحضان وادي عشار يقدم أطباقا محلية وعالمية.

أفخر المطاعم في البلدة القديمة بالعلا والواحة.

من أبرز البطولات الرياضية: