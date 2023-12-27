شكرا لقرائتكم خبر فوز 3 موهوبين بجائزة عمار للمبدعين «الإلهام يتكلم عربي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، دورتها السابعة 2023 تحت شعار «الإلهام يتكلم عربي»، وذلك في حفل أقيم أمس في الرياض، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وحضور ممثل جامعة الدول العربية المستشار خميس البوزيدي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة من ذوي الإعاقة.

وحصل على المركز الأول في مسار الموهوبين من ذوي الإعاقة الموهوب في مجال التصميم الجرافيكي أحمد رأفت من مصر، وعلى المركز الثاني الموهوب في مجال الفن التشكيلي محمود أبو دغش من فلسطين، فيما حلت في المركز الثالث الموهوبة في مجال التعليق الصوتي سحر موسى من السعودية، وفي مسار خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة فقد فاز بالجائزة عن مبادرته التطوعية لتعليم المكفوفين التصوير الفوتوغرافي عبدالخالق فريد من مصر.

يذكر أن الجائزة انطلقت 2014، واقتصرت على الموهوبين من ذوي الإعاقة داخل المملكة، وفي 2021 توسعت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار «الإلهام يتكلم خليجي»، وجاءت نسخة هذا العام على المستوى العربي.