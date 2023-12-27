الأغذية السعودية خالية من الدهون المتحولة الاصطناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت المملكة، ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، على شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية (WHO) بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية، لتصبح ضمن أول 5 دول تحصل عليها، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، الذي يهدف إلى تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بما يسهم في تمكين مجتمع حيوي ينعم بحياة صحية.

وأجرى فريق دولي فني استشاري في المنظمة تقييما للدول المتقدمة للحصول على الشهادة وذلك بناء على معايير عدة، منها وجود تشريع معتمد لدى الجهة، وتاريخ دخول التشريع حيز النفاذ، وقدرة المختبرات على تحليل الدهون المتحولة الاصطناعية، وآلية الرقابة على المنتجات الغذائية.

وتمكنت «الهيئة» من الحصول على شهادة الاعتراف، إلى جانب 4 دول (مملكة الدنمارك، جمهورية ليتوانيا، جمهورية بولندا، مملكة تايلاند)، وذلك بعد تزويد الفريق الدولي بتقرير مفصل يحوي جهود المملكة في منع الزيوت المهدرجة جزئيا (المصدر الرئيس للدهون المتحولة الاصطناعية في المنتجات الغذائية).

وينعكس خلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية على تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات ومؤشرات تحول القطاع الصحي المتعلقة برفع متوسط عمر الإنسان في المملكة، وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والوصول لحياة عامرة وصحية وجودة حياة.

وبدأت رحلة «الغذاء والدواء» في خفض الدهون المتحولة منذ 2015، وذلك بعد إصدار اللائحة الفنية السعودية «2483 SFDA. FD»، والتي تنص على حدود معينة للدهون المتحولة في الزيوت والدهون والمنتجات الغذائية الأخرى المستوردة أو المصنعة محليا، وعقب ذلك تم إجراء مسح على المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية وتحليل محتواها من الدهون المتحولة، إذ بلغت نسبة التزام المنتجات الغذائية ما يقارب 94%. وفي 2020، منعت «الهيئة» استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا.

أبرز معايير التقييم