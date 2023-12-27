شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق الدراسة الحضورية، غدًا الخميس، في جميع مدارس المنطقة وتحويلها عن " بُعد ".

وأوضحت إدارة التعليم ‏أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية و ما ينتج عنها من آثار وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن " بُعد" عبر منصتي "مدرستي"، و"روضتي" في جميع مدارس المنطقة.

طقس المملكة

رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في كل من منطقة الحدود الشمالية والمدينة المنورة.

ويتوقع المركز، أن تشهد المنطقة هطول أمطارًا غزيرة، تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.