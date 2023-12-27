شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تُعلق الدراسة الحضورية بجدة.. واستمرارها عبر "مدرستي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بجدة، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في محافظة جدة ورابع وخليص.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بجدة، حمود الصقيران، أن تحويل الدراسة لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غدٍ الخميس، جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

أمطار غزيرة

رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة مكة المكرمة.

وتوقع المركز، أن تشهد المنطقة هطول أمطارًا غزيرة، تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.