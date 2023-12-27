شكرا لقرائتكم خبر عن جدة والحدود الشمالية.. تفاصيل قرارات تعليق الدراسة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة اليوم، تعليق الدارسة الحضورية غدًا، بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضورياً غداً وتحويلها عن بعد، بجميع مقرَّات الجامعة وفروعها وأوضحت الجامعة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة؛ تقرر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد غداً، بمقر الجامعة في عرعر وجميع فروعها.

كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق التدريب الحضوري وتحويل التدريب عن بُعد غدًا، لجميع المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب التقني بمنطقة الحدود الشمالية.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية عن تعليق الدراسة الحضورية، غدًا الخميس، في جميع مدارس المنطقة وتحويلها عن " بُعد ".

وأوضحت إدارة التعليم ‏أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول استمرار الحالة المطرية وما يصاحبها من تقلبات جوية و ما ينتج عنها من آثار وحرصاً على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن " بُعد" عبر منصتي "مدرستي"، و"روضتي" في جميع مدارس المنطقة.

طقس المملكة

رفع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في كل من منطقة الحدود الشمالية والمدينة المنورة.

ويتوقع المركز، أن تشهد المنطقة هطول أمطارًا غزيرة، تكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.