شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور" تعلن إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليّاً عبر منصة أبشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الإدارة العامة للمرور بأن خدمة (مبايعة المركبات) تتيح للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليّاً عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".

وبينت أن ذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد، وفق خطوات سهلة وميسرة.

استبدال اللوحات

تتيح خدمة (استبدال اللوحات) للأفراد إمكانية استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي دون الحاجة لزيارة مقار المرور.