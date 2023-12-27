شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس.. تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة المهد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس محافظة المهد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد, وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة بالكلية التقنية

كما أعلنت الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة المهد، عن تعليق التدريب الحضوري يوم غدٍ الخميس، ليكون عن بُعد عن طريق "منصة بلاك بورد"، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.