غدا.. تحويل الدراسة عن بعد في جدة ورابغ وخليص

أعلنت إدارة تعليم جدة تحويل الدراسة ليوم غدٍ الخميس 15/ 6 / 1445 هـ إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي. ويشمل القرار جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص. جاء هذا القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. يُذكر أن منصة مدرستي هي منصة تعليمية إلكترونية أطلقتها وزارة التعليم السعودية لضمان استمرار العملية التعليمية عن بعد خلال جائحة كورونا. وتتيح المنصة للطلاب الوصول إلى الدروس والمواد التعليمية والتفاعل مع المعلمين بشكل افتراضي. كما توفر المنصة للطلاب أدوات تقييمية لقياس مستواهم الدراسي.

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