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لحظة سرقة سيارة في جدة وصاحبها يرصد مكافأة لمن يعيدها .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو ، لحظة قيام لص بسرقة سيارة تركها صاحبها على وضع التشغيل من أمام محل في حي الصفا في جدة .

وبدأ في الفيديو الذي سجلته إحدى كاميرات المراقبة ، قيام شاب يخفي وجهه بالاقتراب من السيارة ، وفتحها وقيادتها فاراً بها من الموقع .

كما رصد صاحب السيارة مكافأة مالية لمن يجدها أو يدل عليها ، لافتاً إلى أن السرقة وقعت يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر من أمام مركز ومخابز العائلة بحي الصفا ، موضحاً أن السيارة من نوع مازدا CX-9 موديل 2020 .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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