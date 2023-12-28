انت الان تتابع بالفيديو.. "ثابت" لـ "يا هلا بالعرفج": فرحتُ باتصال "القصيبي" ليأخذ من روايتي في كتابه "المؤمن الصادق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 9:16 مساءً

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مجموعة من الفقرات في برنامجه الأسبوعي "يا هلا بالعرفج"، الذي يأتي مساء كل أربعاء على قناة روتانا خليجية، ومن ضمنها فقرة "مزايين الكتب"، التي استعرض من خلالها كتاب "المؤمن الصادق" للمؤلف "أريك هوفر"، ترجمة الدكتور "غازي القصيبي" -رحمه الله-، وهو كتاب خطير جدًّا في مفهومه وغرابة فكرته، كما عرض مقطعًا مرئيًّا لـ"عبدالله ثابت" و"صباح عبدالله"، وهما يقدمان قراءة عن الكتاب. وقد عبّر الروائي "عبدالله ثابت" عن فرحته حين اتصل به "غازي القصيبي"، يستأذنه ليأخذ مقاطع من روايته، وإدخالها في كتابه المترجم "المؤمن الصادق". جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء. وفي فقرة المشي عرض البرنامج مقطع فيديو للعرفج مع المغرد الرياضي "فهد المحياوي"، تحدث من خلاله عن علاقته الجيدة بالمشي؛ فهو يعتبر المشي أسلوب حياة، وقد كان قرار إكمال دراسته الماجستير أهم قرار اتخذه وهو يمشي، كذلك لخص لنا أسباب تراجع مستوى الاتحاد. وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، عرض البرنامج فيديو تثقيفيًّا وتوعويًّا للناشط البيئي "سعيد السهيمي"، يتحدث عن تفاصيل مشروع "واحة بريدة"، وسر اهتمام السعودية بالتشجير. وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، روى الملحن الدكتور "إبراهيم الدخيل" قصة أغنية "أهون نهاية"، التي غنتها الفنانة "أصيل هميم"، من كلمات الأمير "سعود الكبير".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "ثابت" لـ "يا هلا بالعرفج": فرحتُ باتصال "القصيبي" ليأخذ من روايتي في كتابه "المؤمن الصادق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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