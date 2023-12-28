"عبدالله" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 9:23 مساءً

احتفل الشابّ عبدالله بن عبدالقادر بن أحمد، بزواجه من كريمة الأستاذ عبدالله حافظ، في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة. حضر الحفلَ لفيفٌ من الأهل والأصدقاء والأقارب والزملاء وعدد من الإعلاميين. "الخليج 365" تهنئ وتبارك وتتمنى للعروسين حياة زوجية سعيدة.

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