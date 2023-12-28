جريان وتدفق سيول وادي ضهياء شرق الليث

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الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول بوادي ضهياء شرق الليث بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

وتشهد العديد من الأحياء في منطقة مكة المكرمة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.