شكرا لقرائتكم مواد مجهولة المصدر وألوان صناعية في المعسل داخل شقة بالمجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة أحد المواقع لغش المعسل داخل شقة سكنية بمحافظة المجمعة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الواقعة.

موقع لغش المعسل

وأوضحت التجارة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في منصة إكس، أن عمالة تغش وتخلط مواد مجهولة المصدر وألوانًا صناعية في “المعسل” داخل شقة سكنية، وتم إغلاق الموقع وإحالة المخالفين للجهات الأمنية.