شكرا لقرائتكم خالد بن سعود يصل تبوك لمباشرة مهام عمله وفهد بن سلطان في استقباله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، بالصالة الملكية بمطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك، الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائبَ أمير منطقة تبوك، الذي وصل للمنطقة لمباشرة مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير منطقة تبوك.

حضرَ الاستقبالَ وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء الإمارة المساعدون ومحافظي المحافظات، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية