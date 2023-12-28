مشروع ملتقى المدينة: مركز ترفيهي وسياحي ضخم قادم إلى المدينة المنورة -صور

تم نشر لقطات جديدة تُظهر التقدم في مشروع “ملتقى المدينة” ، وهو مشروع ترفيهي وسياحي وفندقي ضخم قادم إلى المدينة المنورة.

مشروع ملتقى المدينة

يقع المشروع على مساحة إجمالية تزيد عن 188 ألف متر مربع ، ويعد أحد أكبر المشاريع من نوعه في المدينة.

يشمل المشروع:

مركز تسوق ضخم يضم علامات تجارية عالمية لأول مرة في المدينة المنورة

فندق فخم

شقق فندقية

منطقة ترفيهية عائلية

حدائق ومناطق خضراء

يهدف المشروع إلى استقطاب المزيد من الزوار إلى المدينة المنورة وخلق فرص عمل جديدة للشباب. من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025.

يُعد مشروع ملتقى المدينة إضافة مهمة لقطاع السياحة والضيافة في المدينة المنورة ، ويساهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.