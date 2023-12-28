انت الان تتابع بالفيديو: "يا رب ما خرجنا إلا في سبيلك".. قالها ثم أطلق قذيفته فصرخ جنود الاحتلال ألمًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 27 ديسمبر 2023, 10:32 مساءً

"يا رب، إننا لسنا مَن نرمي وإنك أنت مَن ترمي.. يا رب ما خرجنا إلا في سبيلك". بهذه العبارة ردد أحد مقاتلي "القسام" أثناء استعداده لاستهداف آلية عسكرية إسرائيلية. وفي المقطع الذي نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نشاهد استهدافًا لإحدى آليات الاحتلال من نافذة منزل في غزة. ويمكن سماع دعاء المقاتل قبل إطلاقه قذيفته، ثم رؤية النيران المشتعلة في الآلية العسكرية، وترديد المقاتلين عبارات الحمد والثناء على الله بعد نجاح الاستهداف. كما نسمع في خلفية المقطع صراخ أحد الجنود الإسرائيليين ألمًا بعد انفجار الآلية، ومباغتة المقاتل له مرة أخرى بقذيفة جديدة خلال محاولته برفقة زملائه الفرار من مكان الاستهداف. يُشار إلى أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي بلغ نحو 170 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 498 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.

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