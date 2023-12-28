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تراند اليوم : شاهد.. فتاة تصفع شاب بعدما حاول التحرش بها داخل بقالة وتستعين بآخرين لضربه حتى بكى

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة شاب بفتاة داخل محل بقالة خاص بها، في تشيلي.

وأظهر الفيديو اقتراب الشاب من الفتاة، في محاولة للتحرش بها، لتقوم الأخيرة بصفعه على وجهه وركله، ثم أغلقت عليه باب المحل وذهبت.

وبعدها دخل على الشاب مجموعة من الأشخاص قاموا بضربه ولكمه بقوة، بعدما طلبت منهم السيدة المساعدة، حسبما أبان الفيديو.

وحاول الشاب الدفاع عن نفسه، ولكنه فشل في ذلك، ثم خرج باكيا خارج المحل وهو يتلقى اللكمات في مناطق متفرقة من جسده.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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