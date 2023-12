شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى: الخطاب الملكي خارطة طريق مهمة للمجلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن الخطاب الملكي الكريم يُعد خارطة طريق للمجلس، تعطي مضامينه إضاءات مهمة لأعضاء المجلس لمواقفهم إزاء السياسة الداخلية الخارجية للمملكة.

ورفع آل الشيخ الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، نظير ما يلقاه مجلس الشورى من دعم ومتابعة لكل أعماله في مختلف المجالات،

مشيرًا إلى أن ذلك تأكيد من القيادة -رعاها الله- لدور المجلس بنظامه واختصاصاته، وما يمثله من رافد مهم مواكب لتحقيق تطلعات المملكة الداخلية والخارجية.

وعدّ تشريف سمو ولي العهد لمجلس الشورى وإلقائه الخطاب الملكي مصدر فخر واعتزاز للمجلس رئيسًا ومسؤولين وأعضاء ومنسوبين.

جاء ذلك في - تصريح صحفي - لرئيس مجلس الشورى بمناسبة افتتاح سمو ولي العهد يوم الأربعاء، أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وإلقائه الخطاب الملكي السنوي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-.

تحقيق كل ما يلبي التطلعات

ونوه د. عبد الله آل الشيخ بمضامين الخطاب الملكي الذي افتتح به سمو ولي العهد -حفظه الله- أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة للمجلس، مبينًا فيه سياسة الدولة الداخلية والخارجية وما تحقق، وعزم الدولة على تحقيق كل ما يلبي التطلعات والطموحات.

وأشار إلى أن تأكيد سمو ولي العهد بأن المملكة العربية السعودية ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، ليبرهن ما تمثله المملكة من مراكز متقدمة وتحولها الكبير من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد العصري.

خصوصًا أن الاقتصاد السعودي أصبح وفق ما تفضل به سموه، الأسرع نموًا على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022.

ونوه في هذا الصدد بتأكيد ولي العهد أن استضافة معرض إكسبو 2030، يأتي لما تحظى به المملكة من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية.

حراك عربي وإسلامي مشترك

كما نوه رئيس مجلس الشورى بما تفضل به سمو ولي العهد من أن المملكة عملت من خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وعدة اجتماعات، على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد أن ذلك نابع مما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي على المستوى العالمي، إذ تسعى جاهدة وباستمرار من خلاله لتحقيق الأمن والسلام العالميين.

تيسير أداء مناسك الحج والعمرة

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن تأكيد ولي العهد أن المملكة حريصة على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين، نابع مما تحمله المملكة من أمانة ورسالة عظيمتين لخدمة ضيوف بيت الله الحرام لهاتين الشعيرتين.

وسأل في ختام تصريحه المولى عز وجل، أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.