تراند اليوم : بسبب ألف ريال.. شاهد: سباك ينتقم من صاحب منزل بتكسير المواسير ويسبب هبوط وتصدع في المبنى

صحيفة الخليج 365: وثق شخص في مقطع فيديو متداول، الأضرار التي فعلها السباك في منزله بسبب مبلغ مالي يقدر بـ ألف ريال.

وأظهر موثق الفيديو، أعمال التخريب التي فعلها السباك، حيث قام بتكسير مواسير الصرف الخاصة بالمنزل.

وقال: "هذه آخر مراحل عدم الخوف من الله، السباك قام بتكسير مواسير الصرف وقام بإحداث ثقوب بها حتى تسرب داخل الأرض".

وأضاف: "النتيجة أن البيت كله هبوطات، هبوط بالقواعد وهبوط بالدفن".