شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط والمعايير.. كيف تتقدم لنظام الضمان الاجتماعي المطور؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - "الضمان الاجتماعي المطور" هو برنامج وُضع بموجب التشريعات، من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة، لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

وحلال الساعات الماضية، زادت عمليات بحث المواطنين الراغبين في معرفة التفاصيل الخاصة بموعد نزول معاش الضمان، وشروط الاستحقاق، وخطوات الاستعلام عنه،

وأعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا للإجابة عن كل ما يحتاج إليه المستفيدون من خدماتها في المملكة العربية السعودية بشأن "نظام الضمان الاجتماعي"، ويمكنك الحصول على هذا الدليل من هذا الرابط.

استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

"الضمان الاجتماعي المطور" يستهدف المحتاجين فقط بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية ما دامت المعايير والشروط متحققة، ولا يؤثر التقديم على الضمان الاجتماعي المطور على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي السابق.

كما يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية.

كما تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي، ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- يستثنى من شرط الجنسية أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.

- أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في المملكة.

- أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالًا للفرد الواحد.

- أن يستكمل متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.

- أن يلتزم ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.

- استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.

- ألا يمتلك لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

- إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

- سيجري إرسال "رمز التحقق" إلى رقم الجوال، وإدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على "توثيق".

- تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.

- تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.