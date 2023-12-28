شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الخطاب الملكي يؤكد نهج بناء الحاضر للمملكة في شتى المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة أن الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى، هو تأكيد للنهج الراسخ لبناء الحاضر للمملكة في شتى المجالات، وخارطة طريق لمستقبله المبتكر.

وأشار إلى أن منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء وجميع العاملين في هذه القطاعات، يعتزون ويفخرون بالمنجزات النوعية التي حققتها المملكة في الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء التي تضمنها الخطاب الملكي.

وأكد م. السواحة، أن هذه المنجزات هي ثمرة لدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ووسام فخر واعتزاز لجميع العاملين في الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.

منجزات علمية

وكان الخطاب الملكي قد تطرق ضمن جملة المنجزات إلى الإنجاز العلمي المتمثل في إرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، والنقلة النوعية في التركيز على سوق الفضاء من خلال الموافقة على الترتيبات التنظيمية لتحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية.

كما تضمن تحقيق المملكة المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني على دول مجموعة العشرين والرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية، والمرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من مجموعة البنك الدولي لعام 2022.