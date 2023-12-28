شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير تبوك: الخطاب الملكي خارطة طريق لمنهج عمل ثابت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة تبوك، أن الخطاب الملكي يُعد خارطة طريق لمنهج عمل ثابت، ورؤية طموحة لقيادة حكيمة -أيدها الله-.

وقال سموه: "الخطاب الملكي جاء تأكيدًا على مضي المملكة قدمًا في تحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، وما واكب ذلك من مشاريع كبرى وإنجازات غير مسبوقة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

الدور الريادي للمملكة

وأضاف نائب أمير تبوك، أن الخطاب الملكي جسد الدور الريادي والمكانة الرفيعة للمملكة وثقلها الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي، وحضورها المؤثر على جميع الأصعدة.

وفي الختام سأل سموه الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.