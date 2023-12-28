تراند اليوم : شفي ألماني بسببه من السرطان..شاهد: مختص بالغذاء يكشف ماهو "رجيم الماء" ويوضح فوائده الصحية

صحيفة الخليج 365: كشف صانع محتوى كويتي ومهتم بالغذاء والصحة تفاصيل بشأن "رجيم الماء" وفوائده الصحية.

وقال المانع عبر فيديو له بتطبيق تيك توك، إن طريقة هذا الرجيم تعتمد على التوقف عن تناول الطعام يوم أو يومين في الأسبوع والاكتفاء بشرب الماء فقط.

وروى قصة شفاء صديق له كان يعاني من ألم شديد في قدمه وتم شفاؤه بعدما جرب رجيم الماء لمدة شهر كامل عندما قرأ كتاب عن ذلك لضابط في الجيش الألماني أصيب بالسرطان وعالج نفسه بهذا الرجيم.

وأضاف بأن رجيم الماء فن لا يتقنه إلا القليل، وهو صعب لكن له طريقه يطبقها على نفسه تعتمد على شربه للماء لمدة 4 أيام في الشهر بمعدل يوم واحد في الأسبوع.