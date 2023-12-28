شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل: الخطاب الملكي رسم ملامح المنهج السياسي خارجيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، أن الخطاب الملكي رسم ملامح المنهج السياسي خارجيًا بالثبات على مواقف المملكة وقيادتها للمبادرات الداعمة للسلام والتنمية، وحرصها على استمرار الحراك التنموي الشامل الذي يشهده الوطن بوتيرة نماء غير مسبوقة مع تمكين شباب الوطن وفتياته ليسهموا في بناء المستقبل.

وسأل سموه في ختام تصريحه، المولى القدير أن يديم على الوطن نعمة الأمن والازدهار في ظل هذه القيادة الرشيدة، وأن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بعونه وتأييده، وأن يعينهما على كل ما يعود على الوطن والأمتين العربية والإسلامية بموفور الخير والتقدم والنماء.