صندوق لدعم جمعيات المياه

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقاية الأهلية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عضو مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات أحمد بن علي السويلم، أمس، اتفاقية تعاون بين مؤسسة سقاية الأهلية، وصندوق دعم الجمعيات؛ لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مشاريع سقيا المياه بالمملكة.

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة سقاية الأهلية الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس تميم المعتوق، فيما وقعها من قبل صندوق دعم الجمعيات الرئيس التنفيذي للصندوق فواز السعدي.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء صندوق فرعي تحت مسمى «صندوق دعم جمعيات المياه» للجمعيات العاملة في مجال المياه؛ بهدف المساهمة في تطوير وتمكين الجهات العاملة في قطاع سقيا المياه بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن مؤسسة «سقاية» الأهلية تسعى جاهدة لتنظيم وتقديم السقيا الخيرية، وتُكرِّس جهودها في إقامة وتشغيل مشاريع المياه الرامية إلى سقي القرى والهجر والمواقع ذات الاحتياج، مع التركيز على تسهيل وتسريع تنفيذ مشروعات السقيا الخيرية بالمملكة.

كما تتخذ المؤسسة من مبدأ التنظيم والإشراف الدقيق مقومات رئيسة؛ لتوفير بيئة مناسبة لإقامة هذه المشروعات مما يعزز استدامتها، ويساهم في بناء قدرات وكفاءة الجمعيات الخيرية.