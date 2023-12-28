شكرا لمتابعة خبر عن الدبوس في مهرجان الصياهد : أنا راعي الصفراء زبون مخاسير!..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو لرجل الأعمال ومالك الإبل الكويتي عبدالله الدبوس ، وهو يتفاخر من خلاله بامتلاكه من مجموعة من الإبل النادرة .

وقال الدبوس خلال الفيديو المتداول : ” أنا راعي الصفراء زبون المخاسير أحرق حساب البنك ما أحسب حسابه! ” .

وكان مالك الإبل الكويتي ، فاز اليوم الأربعاء ، بالمركز الأول في منافسات سيف الملك للون الصفر ، وذلك ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة التي تقام تحت شعار «عز لأهلها» .

ويُذكر أن والد عبدالله ، دبوس مبارك الدبوس ، فاز بجائزة الشداد في مهرجان الملك عبدالعزيز العام الماضي بعد حصوله على 785 نقطة .