شكرا لمتابعة خبر عن مستشارة مالية توضح كيفية الادخار من الراتب الشهري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت سارة المعيذر أكاديمية ومستشارة مالية واقتصادية كيفية الادخار من الراتب وهو بالأساس لا يكفي المتطلبات الشهرية للبعض.

وقالت المعيذر بأنه أولا لابد أن يقوم الشخص بشراء الاحتياجات التي تناسب مستواه المادي، فلابد من الوعي والرشد عند صرف المال.

وأضافت المعيذر بأن المشكلة ليست في الدخل منخفض أو مرتفع بل ثقافة الشخص وقدرته على الوفاء بالتزاماته.

وتابعت المعيذر بأنه لابد من إتباع سياسة اقتصادية ادخارية لكل فرد وخطة تشمل التكاليف الثابتة في الأساس ثم يبدأ التفكير في الكماليات، والمتبقي يتوجه للادخار.