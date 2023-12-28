شكرا لمتابعة خبر عن طبيب شرعي يروي تفاصيل مقتل شخص بأكثر من 50 طلقة نارية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الدكتور محمد مددين استشاري الطب الشرعي الجنائي ، قصة وقوفه على حالة شخص قُتل بأكثر من 50 طلقة نارية في جسده .

وقال مددين أثناء مداخلته مع قناة «الإخبارية» ، : ” الطبيب الشرعي هو أكثر شخص يتعامل مع الوفيات الغير طبيعية أكثر من الوفاة الطبيعية ، وذلك للكشف عن تفاصيل الواقعة وما ورائها سواء كان حادث أو انتحار أو حادث عرض” .

وأشار إلى آخر القضايا التي تابعها أثناء فترة تدريبه خارج المملكة ، ” كان حادث انتقام عصابات ، فشخص قتل آخر بأكثر من 50 طلقة نارية في جسده ، وهذا ما يُسمى بالقتل الوحشي” .

وبسؤاله عن عدد الحالات التي يباشرها في المملكة ، أوضح أن عدد الحالات ليس كثير ، وذلك لأن الطب الشرعي في المملكة يناظر الحالات الجنائية فقط .