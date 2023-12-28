أمطار رعدية مستمرة تؤثر على عدة مناطق من المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة في مركز "طقس العرب" الإقليمي، إلى استمرار السحب الركامية في التأثير على عدة مناطق من المملكة، تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا، تشمل أجزاء من مناطق: (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل)، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة، بالإضافة لأجزاء محدودة من منطقة القصيم ومنطقة تبوك.

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار هذه الليلة في أجزاء من تلك المناطق؛ لذا يرجى الانتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية والشعاب، والابتعاد عن مجاري السيول.

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