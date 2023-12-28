انت الان تتابع خطوات بسيطة.. "المرور" يوضّح طريقة استبدال اللوحات التالفة والمفقودة عبر "أبشر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 5:27 صباحاً

تتيح منصة "أبشر" إمكانية استبدال اللوحات، إلكترونيًّا دون زيارة مقار المرور عبر مجموعة خطوات. وأوضح حساب المرور على "إكس"، أن المنصة تتيح للأفراد تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلبها بشعار مميز أو بشكل طولي، دون زيارة مقار المرور. وأضافت أن الخطوات تتمثل في: الدخول على المنصة، ثم اختيار خدمات تبويب المركبات، فيما تكون المرحلة التالية اختيار إدارة المركبة، ثم تحديد نوع المركبة، واختيار استبدال لوحات المركبة.

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