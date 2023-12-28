انت الان تتابع أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 79.85 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 5:37 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس؛ إذ طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا أو 0.3% إلى 79.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01.33 بتوقيت غرينتش؛ فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا أو 0.3% أيضًا إلى 74.35 دولارًا للبرميل. ولم يُبْدِ السوق رد فعل يُذكر على ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وزادت مخزونات النفط الأمريكية 1.84 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر؛ وفقًا لما نقلته مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء.

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