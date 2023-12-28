تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب شرعي جنائي يكشف عن أبشع جريمة باشرها بنفسه أثناء عمله

صحيفة الخليج 365: قال استشاري الطب الشرعي الجنائي ، الدكتور محمد مددين، إنه يتعامل مع الوفيات الغير طبيعية للكشف عن تفاصيل الواقعة وما ورائها سواء كان حادث أو انتحار أو حادث عرض.

وكشف خلال مداخلته على قناة "الإخبارية" عن أبشع جريمة باشرها أثناء عمله وكانت لشخص قُتل بأكثر من 50 طلقة نارية في جسده.

وأوضح أن هذا الحادث كان أثناء فترة تدريبه خارج المملكة، مبينا أنها كانت جريمة انتقام عصابات ، فشخص قتل آخر بأكثر من 50 طلقة نارية، مشيرا إلى أن هذا يُسمى بالقتل الوحشي.

وأضاف بأن الطب الشرعي في المملكة يناظر الحالات الجنائية فقط وعدد الحالات ليس كثيرة.