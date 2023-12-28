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تراند اليوم : بالفيديو.. طبيب شرعي جنائي يكشف عن أبشع جريمة باشرها بنفسه أثناء عمله

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صحيفة الخليج 365: قال استشاري الطب الشرعي الجنائي ، الدكتور محمد مددين، إنه يتعامل مع الوفيات الغير طبيعية للكشف عن تفاصيل الواقعة وما ورائها سواء كان حادث أو انتحار أو حادث عرض.

وكشف خلال مداخلته على قناة "الإخبارية" عن أبشع جريمة باشرها أثناء عمله وكانت لشخص قُتل بأكثر من 50 طلقة نارية في جسده.

وأوضح أن هذا الحادث كان أثناء فترة تدريبه خارج المملكة، مبينا أنها كانت جريمة انتقام عصابات ، فشخص قتل آخر بأكثر من 50 طلقة نارية، مشيرا إلى أن هذا يُسمى بالقتل الوحشي.

وأضاف بأن الطب الشرعي في المملكة يناظر الحالات الجنائية فقط وعدد الحالات ليس كثيرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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