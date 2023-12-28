شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تناول هذا المشروب ولن تصدق ماذا سيحدث لجسدك قبل العلاقة الزوجية سوف تكون كالحصان علي السرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك العديد من الأكلات تُؤثر بشكل مباشر على الأداء في العلاقة الحميمية ، أحيانا يتمتع الرجل بصحة جيدة لكن ليس لديه الرغبة في الجماع، بسبب تناول أطعمة تقلل من الرغبة الجنسية، وهناك أيضا أطعمة تزيد الرغبة الجنسية، ، فهناك أطعمة تزيد من تدفق الدم في الأعضاء التناسلية مثل الأطعمة الغنية بالفسفور، وهو ما سنتحدث عنه فيما يلى:

الأطعمة التي تزيد من القدرة الجنسية وتضاهى الفياجرا:

• تناول عصير البنجر يعمل على تحسين القدرة الجنسية عند الرجال وزيادة الرغبة الجنسية، لأنه يحتوى على معدلات عالية من الحديد تحفز الدورة الدموية بالجسم ووصول الدم إلى الأعضاء التناسلية مما يزيد من قوة وصلابة القضيب، يعمل البنجر على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية، يزيد من نشاط و قوة الجسم في الجماع.

• ثمرة الجوز تحتوى على نسية كبيرة من الزنك الذى يساعد على تحسين الأداء الجنسي.

• الرمان يحتوى على العديد من مضادات الأكسدة، يزيد من هرمون التيستيرون، زيادة تدفق الدم، مما يعمل على زيادة الرغبة الجنسية، تحسين الأداء الجنسي.

كانت هذه تفاصيل خبر تناول هذا المشروب ولن تصدق ماذا سيحدث لجسدك قبل العلاقة الزوجية سوف تكون كالحصان علي السرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.