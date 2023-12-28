شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار متباينة الشدة.. إليك خريطتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئين الأوسط والجنوبي، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

وحالة البحر متوسط الموج ومائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد حفر الباطن أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدر الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدر الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد الليث أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدر الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد الرس وبدر استمرار الأمطار الغزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدر الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

يُتوقع أن تشهد الوجه وأملج وحقل وضباء، استمرار الأمطار الخفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدر الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الشنان وبقعاء وسميراء، استمرار الأمطار الغزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدر الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

يُتوقع أن تشهد النماص وبلقرن وتنومة، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدر الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

تشهد الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، استمرار الأمطار المتوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدر الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الجوف

يُتوقع أن تشهد القريات وطبرجل أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدر الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد طريف أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدر الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.