شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي لدى المملكة يزور معرض (واحة الأمن) والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار السفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني، معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض، ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الحاليّ.

وتجول السفير الأمريكي في أجنحة إمارات المناطق والقطاعات الأمنية، وتعرف إلى جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن، وأبرز مشروعاتها التنموية، واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في المحافظة على السلامة العامة، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة "أبشر".

إضافة إلى تعزيز السلامة المرورية، واستعراض التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وتجربة الرماية الحية في ميدان متخصص، والاطلاع على آلية التعامل مع الأسلحة.