الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 5:49 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر، وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2086.69 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.06 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولارًا. وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14%. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.42 دولارًا للأوقية، وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب 2%. وصعد البلاتين 0.2% إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولارًا. كما زاد البلاديوم 0.2% إلى 1156.16 دولارًا ولكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

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