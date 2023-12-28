انت الان تتابع بعد الأمطار الغزيرة.. "تعليم وادي الفرع" يقرر تعليق الدراسة الحضورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 28 ديسمبر 2023, 6:14 صباحاً

أعلن مكتب تعليم محافظة وادي الفرع التابع لتعليم المدينة المنورة، عن تعليق الدراسة اليوم، عبر إبلاغ المديرين في المدارس عن طريق الرسائل فقط، دون أي إعلان رسمي. وتلقى عدد من أولياء الأمور رسائل من بعض المدارس، تفيد بتعليق الدراسة اليوم الخميس بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب؛ فيما قطعت السيول بعض الطرق، ومن المحتمل أن تكون هناك سيول منقولة قد تصل في وقت لاحق، وسط تحذير من الأرصاد عن استمرار هطول الأمطار الغزيرة. وقرر المكتب بعد منتصف الليل، تعليق الدراسة في كل مدارس محافظة وادي الفرع، عن طريق إرسال رسائل إلى مديري المدارس، ولم يعلن عن تعليق الدراسة رسميًّا من خلال قنواتهم الرسمية المعتمدة.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الأمطار الغزيرة.. "تعليم وادي الفرع" يقرر تعليق الدراسة الحضورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.