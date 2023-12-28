انت الان تتابع "الجوف".. ضبط 22 مخالفة صحية بالمنشآت الغذائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
28 ديسمبر 2023, 6:23 صباحاً
ضبطت أمانة منطقة الجوف 22 مخالفة للاشتراطات الصحية في إحدى المنشآت الغذائية بمدينة سكاكا؛ وذلك خلال جولات الرقابة الميدانية المكثفة التي تنفذها الأمانة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
وأوضحت أمانة الجوف، أنه تم مصادرة وإتلاف نحو طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، وأن المخالفات التي تم ضبطها شملت استخدام مواد منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بزي موحد للعاملين، وعدم نظافة حاوية النفايات، وتخزين المنظفات الكيميائية مع الأغذية، وعدم وجود الشهادة الصحية داخل المنشأة، ووجود أجزاء حشرات على المصائد، بالإضافة إلى استخدام مناشف قماشية، واستخدام قواعد تخزين من مواد قابلة للصدأ وقواعد خشبية، وعدم وضع تواريخ الصلاحية على المواد المعبأة، ومواد غذائية مجهولة المصدر دون بيانات توضح الصلاحية والمصدر، وعدم وضع السعرات الحرارية على المنتجات المعروضة، ومخالفات أخرى.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها من خلال تقديم البلاغات والشكاوى عبر مركز الاتصال الموحد (940) وتطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.
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